なでしこジャパンは10月26日、『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で韓国女子代表と国立競技場で対戦。４−０で完勝を飾った。８年ぶりに日本女子代表を率いた佐々木則夫監督代行の下、日韓戦に挑んだなでしこジャパンは、32分に北川ひかるのヘディング弾で先制。さらに34分に藤野あおば、37分に田中美南が立て続けに得点を奪い、前半だけで３点をリードする。後半に入っても勢いは止まらず、56分に途中出場の谷川萌々子がネット