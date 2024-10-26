アメリカンフットボールの関西学生リーグは２６日、大阪・花園ラグビー場で２試合が行われ、関学大が関大を３１―１５で下し、１試合を残して無傷の６連勝で６１度目の優勝を決めた。関学大は全日本大学選手権（甲子園ボウルトーナメント）に出場する。