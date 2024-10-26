◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 DeNA-ソフトバンク(26日、横浜スタジアム)ソフトバンクが有原航平投手のタイムリーで2点を先制しました。2回、1アウトから栗原陵矢選手が四球で出塁。その後2アウトになりますが、牧原大成選手が2ベースを打ち、2、3塁のチャンスを作ると、8番・甲斐拓也選手は申告敬遠で満塁となります。この場面で有原選手は1ボール1ストライクで迎えた3球目、甘く入ったストレートを打ち返すと、打球は1、2塁間を