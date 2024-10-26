最高出力332psへターボの回転制御も改良フォルクスワーゲン・ゴルフ GTIを凌駕する四輪駆動モデルとして、ゴルフ Rが登場してから22年。価格帯はすっかり上昇してしまったが、内燃エンジンの終焉が見える中で、ホットハッチの戦いは2025年も熱いようだ。【画像】全天候対応の万能アスリートVWゴルフ R競合クラスのホットハッチ最新GTIも全115枚フェイスリフトを受けた最新ゴルフ Rのフロントに載るのは、2.0L 4気筒ター