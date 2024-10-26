奈良・正倉院の至宝が並ぶ「第７６回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）が２６日、奈良市の奈良国立博物館で開幕した。かわいらしい藍色の花文様があしらわれたフェルト製の敷物「花氈（かせん）」や、象牙で作られた鮮やかな赤色の物差し「紅牙撥鏤尺（こうげばちるのしゃく）」など、天平文化を彩った５７件が公開されている。異国の香りを漂わせる宝物の数々が注目を集める。献物用の箱「沈香木画