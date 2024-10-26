日本女子代表は10月26日、『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で韓国女子代表と対戦。北川ひかる、藤野あおば、田中美南、谷川萌々子の得点で４−０の完勝を収めた。なでしこジャパンは４−４−２布陣で先発は以下のとおり。GKは山下杏也加、最終ラインは右から守屋都弥、南萌華、熊谷紗希、北川ひかる、ダブルボランチは長谷川唯と長野風花、サイドハーフは右が藤野あおば、左が中嶋淑乃、２トップは清家貴子と田中美南というラ