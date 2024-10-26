義母との関係は複雑で、結婚式でも問題やトラブルが起きることもあります。今回は、結婚式で起こり得る、義母とのトラブルとその対処法を紹介します。比較と期待のプレッシャー親族や知人と結婚式の規模や内容を義母から比較されれば、プレッシャーとなることがあります。他の結婚式との比較話は、新郎新婦にとってストレスになるので控えましょう。介入がすぎるサポート義母からの過剰な協力や提案は、ありがたい反面、これも夫婦