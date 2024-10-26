Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年10月26日は、スマートフォンやタブレット、デジタルカメラと互換性がある、SanDisk（サンディスク）の「Ultra SDSQUAC-1T00-GH3MA｣やA1規格に対応しているので、アプリ処理速度も向上するSilicon Power（シリコンパワー）の