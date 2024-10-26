関大を破って61度目の優勝を決め、喜ぶ関学大の選手＝花園アメリカンフットボールの関西学生リーグは26日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で行われ、関学大が31―15で関大を下し、開幕6連勝で4年連続61度目の優勝を決めた。上位3校が関西代表となる、全日本大学選手権（決勝が甲子園ボウル）への出場も決まった。11月10日の最終戦で、同率優勝の可能性を残す立命大と戦う。関学大のリーグ優勝は2018年から6大会連続。20年は