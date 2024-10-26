「三保の松原」の清掃活動を行ったのは静岡県静岡市内のロータリークラブやボランティア団体などおよそ400人です。 【動画】「三保の松原をきれいに」世界文化遺産・富士山の構成資産の一つ「三保松原」で清掃活動＝静岡 今回のような大規模な清掃活動は三回目で、松の成長を妨げる原因である雑草や枯れた松葉を拾い集め、ごみ袋およそ1200袋分の回収ができたということです。 ＜静岡西RC杉山元さん＞ 「三保の松