「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（２６日、横浜スタジアム）１９９８年に監督として横浜ベイスターズを日本一に導いた権藤博氏（８５）が、始球式を行った。捕手をＤｅＮＡ・三浦監督、打席にソフトバンク・小久保監督が入り、セレモニーを演出。権藤氏は見事にノーバウンドのストライク投球を披露すると、ファンからどよめきと大きな歓声がわき起こった。権藤氏は右手でガッツポーズを握ると、両