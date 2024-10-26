俳優・歌手の川崎麻世（61、※崎＝たつさき）が26日、自身のインスタグラムを更新し、再婚相手の料理研究家・花音さんとの2ショットを披露した。【写真】川崎麻世&花音さん、海でギュッと寄り添いはしゃぐ！川崎は、今月14日に再婚を発表すると、15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系後8：00）に出演し、21歳下の花音さんを紹介した。約10日を経て、川崎はこの日「花音がお気に入りの一枚。2