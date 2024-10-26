【アークナイツ公式生放送～2024秋の大感謝祭スペシャル～】 10月26日18時～ 配信 Yostarは、Android/iOS用シミュレーション「アークナイツ」における最新情報を公開した。 配信番組「アークナイツ公式生放送～2024秋の大感謝祭スペシャル～」にて、メインストーリー第14章「慈悲光塔（じひこうとう）」が1