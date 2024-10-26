元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。自身へのご褒美に購入した和服姿を披露した。笹崎アナは「会社員お疲れ様&30代になった自分へのご褒美と理由をつけて初めて買ったお着物と帯」とつづり、淡いクリーム色の地に花模様の和服をまとい笑顔の写真を投稿した。これまでもプライベートで着物姿を披露しているが、“ご褒美”に初めて買った着物は格別なようで「共に歳を