アイスダンスで優勝した吉田唄菜（左）、森田真沙也組＝テクノルアイスパーク八戸フィギュアスケートの東日本選手権第2日は26日、青森県のテクノルアイスパーク八戸で行われ、アイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がリズムダンス（RD）に続いてフリーもトップの合計174.47点で優勝した。田中梓沙、西山真瑚組（オリエンタルバイオ）が163.99点で2位。男子のジュニアはショートプログラム（SP）で昨季ジュニ