俳優ソン・ヒョンジュが、「Your Honor」を通じて好評を得たことに対する感想を明かした。最近ソン・ヒョンジュは、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）ヌリクムスクエアで、Genie TVオリジナルドラマ「Your Honor」に関するインタビューを行った。同作は、息子のために怪物になることを決めた2人の父親の父性本能をめぐる対峙を描く。ソン・ヒョンジュは劇中、生涯法律に触れることなく生きてきたウウォン地方裁判所の部