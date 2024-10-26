メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県出身で俳優の松平健さんが、自転車でのヘルメット着用を呼びかけました。 名古屋市中区の久屋大通公園に登場したのは愛知県豊橋市出身、俳優の松平健さん（70）です。 県の自転車交通安全イベントが開かれ松平さんは自転車に乗る際のヘルメット着用や交通ルールの順守を呼びかけました。 愛知県警によりますと、自転車の交通事故死者数は、先月末までに18人で、ほとんどがヘ