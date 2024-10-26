2005年に誕生し、シリーズ全世界累計売上本数2,700万本以上を記録しているセガの大ヒットゲーム「龍が如く」。同作をオリジナル脚本で実写化した Amazon Original ドラマ「龍が如く 〜Beyond the Game〜」が Prime Videoで配信中。同作のメガホンを取った武正晴監督（Netflixオリジナルシリーズ「全裸監督」など）がインタビューに応じ、実写ドラマ化における狙いや主人公・桐生一馬の描き方について語った。「龍が如く」は、