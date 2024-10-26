イングランド・チャンピオンシップ（２部相当）のリーズに所属する日本代表ＭＦ田中碧（２６）の評価がうなぎ上りだ。ようやくドイツ２部デュッセルドルフを脱出して向かった新天地。英メディア「フットボール・リーグ・ワールド」は「田中碧はリーズでの８試合の出場で、リーグ屈指のＭＦとしての地位を確立した。（１８日の）シェフィールド・ユナイテッド戦と（２２日の）ワトフォード戦でのマン・オブ・ザ・マッチの活躍は