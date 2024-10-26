大分市では26日、大学生などが海岸での清掃活動を行いました。 これは地域に応じた環境活動に取り組むトヨタ自動車が10年以上前から全国で行っています。 きょうは大分市馬場の礒崎海岸でウミガメの産卵しやすい環境を目指して大学生などのボランティアおよそ60人がごみや草木などを拾い集めました。 ◆参加者「ウミガメ自体が産卵できる場所も広がって安全に暮らせる環境が作れれば」 １時間ほどの作業で90リットルの袋で19袋