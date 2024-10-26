Jリーグは10月26日、J２第36節の２試合を各地で開催した。４連勝中の千葉は藤枝と対戦。開始10分に浅倉廉、25分に矢村健の得点を許し、２点のビハインドを背負う。それでも41分に横山暁之のゴールで１点を返すと、迎えた後半に試合をひっくり返す。65分、J２得点ランキングでトップに立つ小森飛絢の今季23点目で追いつくと、78分に鋭いカウンターから椿直起が仕留める。３−２の逆転勝ちで５連勝を飾った。いわき対水戸は、
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