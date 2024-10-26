SARUKANIが、約9カ月ぶりの新曲「HEAR MY VOICE」を10月30日に配信リリースする。 （関連：SARUKANI、ビートボックスの面白さを観客と共有ソロやタッグ、DJからフリースタイルまで詰め込んだ2nd JAPAN TOUR） 本楽曲は、UKサウンドを感じさせるトラックにメンバー作詞のラップを載せたラップダンスナンバーとなっている。 なお、SARUKANIは12月にジャパンツアー『AREA: SRKN』の開