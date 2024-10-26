【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「（正源司陽子は）東京の海を怖がっていたけれど、海に入れさせることに成功しました！そこも見どころ」（藤嶌果歩） 日向坂46の四期生全員が映画初出演した『ゼンブ・オブ・トーキョー』が全国公開。 公開初日翌日の10月26日には東京・TOHOシネマズ 六本木ヒルズ スクリーン7で公開記念舞台挨拶が実施され、日向坂46四期生（正源司陽子、藤嶌果歩、石塚瑶季、小