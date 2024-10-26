秋の京都非公開文化財特別公開（京都古文化保存協会主催、朝日新聞社特別協力）が26日、始まった。世界遺産の上賀茂神社（京都市北区）、下鴨神社（左京区）では国宝の本殿などを間近に見ることができる。下鴨神社の特別公開では神宮寺の跡「鴨社神宮寺旧跡」も見ることができる=2024年10月26日午後1時18分、京都市左京区、清水謙司撮影5月にある葵祭の正式名称は「賀茂祭」。両神社の例祭で、紫式部の源氏物語や清少納言の枕