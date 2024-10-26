26日午前2時ごろ、大雨による土砂崩れで民家が埋まった宮崎県延岡市浦城町の現場で、土の中から女性1人を捜索中の警察官が見つけた。県警延岡署によると、病院に搬送されたが心肺停止状態で、約2時間半後に死亡が確認された。土砂崩れが起きた現場付近=2024年10月23日午前9時27分、宮崎県延岡市、星乃勇介撮影署は女性の身元について、この民家に住む三輪弘美さん（56）と確認された、と発表した。死因は圧死という。気象庁