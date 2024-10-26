昨季の後半戦にオリヴァー・グラスナーを招聘し、終盤のプレミアリーグ7試合を無敗で終えたクリスタル・パレス。今夏の移籍市場では日本代表の鎌田大地をはじめとする新戦力の獲得に成功するも、ここまでの8試合で未だに勝利なしと苦しい序盤戦を過ごしている。『Team Talk』によると、このままパレスの成績が上がらなければ、グラスナー監督は解任され、その後任候補としてグレアム・ポッターとガレス・サウスゲイトの名前が挙が