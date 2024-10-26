趣里が主演を務めるドラマ『モンスター』（カンテレ・フジテレビ系）が、毎週月曜22時より放送されている。【写真】異色のリーガル・エンターテインメント、第3話場面カット【2点】“常識”にとらわれず、“感情を排除”して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子（かんなみ・りょうこ）が、時に法が追いついていない令和ならではのさまざまな問題と向き合い、まるでゲームのように法廷闘争に立ち向かう、異色の