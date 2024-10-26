若い男性が全裸で倒れているのが見つかった公園の現場付近＝26日午後、北海道江別市26日午前6時10分ごろ、北海道江別市文京台南町の「文京台南町公園」の遊歩道上で、若い男性が全裸で倒れているのを散歩中の住民が見つけた。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。道警によると、10代後半から20代前半くらいとみられ、顔を含む上半身に複数のあざがあった。道警は事件に巻き込まれた可能性があるとみて調べている。道警によ