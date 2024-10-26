お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（５６）が２５日、オフィシャルブログを更新。“カープ女子”になった愛娘のソロショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】山本圭壱と顔出し長女のツーショット 妻で元AKB48のタレント・西野未姫（２５）が１７日に長女を出産。この日、「ドラフト明けまして」と題してブログを更新し、「昨日のドラフトにはまた沢山の物語がありましたね こちらもまた新たな誕生の報告で