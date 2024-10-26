お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が25日に自身のアメブロを更新。ユニフォーム姿の自身と娘の2ショットを公開した。【映像】西野未姫のマタニティーフォト＆自宅リビング（複数カット）この日、山本は「昨日のドラフトにはまた沢山の物語がありましたね」と切り出し「こちらもまた新たな誕生の報告です」とコメント。広島東洋カープのロゴマークが入った帽子や服を着用した娘の姿を公開し「にこちゃんがカープ女子になりま