◆女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（２６日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６５０ヤード、パー７２）首位と６打差の４１位から出た小祝さくら（ニトリ）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算８アンダーで首位と４打差の４位に急浮上した。「５アンダーを目標にしていたが、目標以上のゴルフができた。ノーボギーでプレーもできて、ボギーをたたきそうなホールでも耐えることができた」と笑みを浮