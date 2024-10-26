「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、２６日までに自身のＳＮＳを更新。誕生日を迎えたことを報告した。２３日に２８歳の誕生日を迎え、インスタグラムで「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｅ今年はポジターノで誕生日を迎えてますみんないつもありがとう」とつづると、レースのミニ丈ワンピース姿で髪をツインテールにした自身のショットを披露。イタリア・ポジターノの美しい風景をバック