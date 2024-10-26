大阪・関西万博協賛、京王閣競輪開設75周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金566万円）は26日に開幕した。初日特選後のコメントは次の通り。1着・古性優作＝（初手は）Sを取るくらいの気持ちで出た。（打鐘は）平原さんが削ってきたので、真杉君のところで勝負する気持ちで追い上げた。自分のタイミングで捲ったが、ちょっと重くて伸びていく感覚が少なかった。内に行ったというよりは、吸い込まれた感じ。ハム（ハム