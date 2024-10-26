【ワシントン＝阿部真司】世界的な人気歌手のビヨンセさんは２５日、米大統領選で民主党候補のハリス副大統領の選挙集会に参加し、支持を呼びかけた。テキサス州での集会でビヨンセさんは「米国が新しい歌を歌う時が来た」と述べ、女性初の大統領誕生に向けハリス氏への投票を促した。「有名人や政治家としてでなく、母親としてここにいる」とも語り、人工妊娠中絶を巡る女性の権利保護を訴えるハリス氏を側面支援した。同州