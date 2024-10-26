第49回社会人野球日本選手権大会に出場する日本新薬は、新人ながら高原侑希内野手（22）が遊撃の定位置を獲得。堅実な守備とともに状況に応じた打撃で、チームの勝利に貢献する。「自分の役割は守備からリズムをつくることです。まずは守備の意識を持ってやっています。打席ではまず塁に出ることを心がけています」福井工大福井から法大を経て今春入社。法大では4年で二塁のレギュラーを獲得し、春の慶大1回戦では先制の決勝