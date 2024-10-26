藤井聡太竜王将棋の第37期竜王戦7番勝負第3局は25、26の両日、京都市で指され、先手の藤井聡太竜王（22）＝名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖との七冠＝が99手で挑戦者の佐々木勇気八段（30）を破り、対戦成績を2勝1敗とした。4連覇が懸かる藤井竜王は第2局で敗れてタイに追いつかれたが、本局に勝ちリードを奪った。佐々木八段はタイトル初挑戦での奪取を目指す。第4局は11月15、16日に大阪府茨木市で行われる。竜王戦7番