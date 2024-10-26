近年は、現地で働きながら経験がつめるワーキングホリデーの人気が高まっているといいます。では、「最も稼げる国」はどの国なのでしょうか。日本最大級の留学メディア／留学エージェント『スクールウィズ』（東京都渋谷区）が実施した「2024年度版 ワーキングホリデーにおける国別、最低賃金月収の実態調査」によると、「ルクセンブルク」（最高月収40万7092円）が1位となりました。【表】ワーキングホリデーで稼げる国ランキング