多くの人とは手足が少し違う形で生まれてくる「先天性四肢障害」は指が少ない、指と指がくっついているなど、人によって症状がさまざま。有病率は、出生10,000人当たり7.9例と報告されている。【写真】指がなくても…かわいいヘアアレンジは自力で行える日常を発信するむろいさんむろいのぞみさん（＠guuuu_no）は右手の指がない。（※掲載写真はインカメラ撮影によって反転しているように見えるものがあります）。幼い頃、両親