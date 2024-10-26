老後の生活を支える重要な柱となるのが「公的年金」です。公的年金は、現役時代に支払った年金保険料に基づいて老後に受け取るお金であり、生活の基盤となる大切な収入源です。しかし、自分がどれだけ年金を受け取れるのか、具体的な金額を把握している人は意外と少ないかもしれません。老後の不安を軽減するためには、公的年金の金額を事前に確認し、しっかりと計画を立てることが重要です。今回は、年金を確認する方法について解