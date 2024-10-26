３メートル以上の高さの壁からジャンプする選手＝２６日、横須賀市の三笠公園壁や障害物のあるコースで速さや技の難易度などを競うスポーツ「パルクール」の国内最高峰の大会「ＰＡＲＫＯＵＲＴＯＰＯＦＪＡＰＡＮＹＯＫＯＳＵＫＡ」が２６日、横須賀市稲岡町の三笠公園で開かれた。市民やファンら約６８００人（主催者発表）の観客が訪れ、トップ選手のパフォーマンスに拍手と歓声を送った。パルクールはフランスの軍