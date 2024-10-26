◆九州地区高校野球1回戦育徳館2×―1日南学田（26日、佐伯中央病院スタジアム）創部126年目の育徳館（福岡）がまた新たな歴史をつくった。甲子園常連の日南学園をサヨナラで破り初出場の九州大会で初勝利を挙げて準々決勝へ進出。1失点で完投したエース島汰唯也（だいや、2年）は「めっちゃうれしいです！」と白い歯を見せた。決めたのは主将で4番の隅田勇輝（2年）だった。1―1で迎えた9回裏1死一、二塁。変化球を中前に