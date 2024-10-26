「ワールドシリーズ、ドジャース６−３ヤンキース」（２５日、ロサンゼルス）第１戦が２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで行われ、フレディ・フリーマン内野手が延長十回、劇的なサヨナラ満塁弾を放ち、ドジャースが先勝した。この日もスタメン出場したウィル・スミス捕手の妻、カーラさんも球場へ。２２日に第２子となる次女レイトンちゃんを出産したばかり。長女シャーロットちゃん（２）が妹が乗ったベビーカ