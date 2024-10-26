【ハリファクス（カナダ）＝平沢祐】２５日にハリファクスで開幕したフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦、スケートカナダで、女子ショートプログラム（ＳＰ）は坂本花織（シスメックス）が７４・９７点で首位に立った。吉田陽菜（はな）（木下アカデミー）が６５・３２点で４位、松生理乃（中京大）が５２・３１点で１０位だった。◇金髪に真っ赤なドレス姿。貫禄たっぷりに見えた坂本の脚は、リンクの上で