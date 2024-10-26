アメリカの港湾労働者のストはとりあえず収まったが、労働者の賃金は6年で60％強上昇する方向だ。本当にインフレが収まるのだろうか（写真：ブルームバーグ）アメリカのインフレは本当に収まったのだろうか。9月17〜18日の両日に開かれた連邦公開市場委員会（FOMC）で、当局は0.5％の大幅利下げに踏み切った。その際、多くの市場関係者は、今後の懸念材料は雇用や景気の落ち込みであり、インフレは既に過去のものになったと考えた