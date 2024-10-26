中国のSNS・微博（ウェイボー）上で、日本で生活する中国人男性の動画が話題になっている。23日に微博に投稿された動画で、中年の中国人男性は「日本に来てから一番印象深いことは何かとたくさんの人から尋ねられたが、私は（日本で）『自分はおそらくいい人なんだろう』と感じる。警察に話を聞かれることもないし、地下鉄には保安検査もない。役所にふらっと入っても、誰も自分を疑わない」と笑顔で語った。また、「ここでは、ご