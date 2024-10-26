メ～テレ（名古屋テレビ） 27日は衆議院議員選挙の投開票日です。 候補者たちは各地で最後の訴えを行っています。 衆院選には、東海3県の25の選挙区に計87人が立候補しています。 選挙戦の最終日となった26日、候補者らは街頭に立って支持を訴えています。 愛知県では25日までに期日前投票を済ませた人は94万9629人となっています。 全有権者の15.59％にあたり、前回（2021年）の同じ時点と比べて0・36ポイント高