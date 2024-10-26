■全日本ターゲットアーチェリー選手権大会（26日、東京・江東区夢の島公園アーチェリー場）【写真を見る】五輪6大会連続出場のレジェンド・古川高晴が現役引退「アーチェリーとは自分自身を成長させてくれるもの」アーチェリーの日本一を決める全日本選手権が行われ、6大会連続五輪出場を果たした古川高晴（40・近畿大学職員）が決勝トーナメント2回戦で敗れ、25年の競技生活に別れを告げた。古川は15歳でアーチェリーをはじめ