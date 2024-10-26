山形新聞・山形放送のことしの8大事業の1つ、「最上川さくら回廊」の植樹式が27日、山形市などで行われました。最上川流域をサクラ並木でいっぱいにしようという「最上川さくら回廊」は、ことしで29回目を迎えます。26日は総合植樹式が山形市の鈴川公園で行われ、来賓の吉村知事や佐藤孝弘山形市長、主催者の山形新聞の寒河江浩二会長、山形放送の板垣正義社長らが、記念植樹をしました。植えられたのは11本の「ソメイヨシノ」。早