明日10月27日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、厄介者を捕獲しておいしくいただく「グリル厄介」に、松島聡（timelesz）が初参戦！秋の北海道で猛威を振るう厄介者・オオスズメバチを捕獲するため、超危険エリアに潜入。命懸けの大格闘の末、最恐の厄介者が美しい日本料理に大変身を遂げる!?◆刺されたら一発アウト！グリル厄介vsオオスズメバチ！日本在来の生き物を脅かす厄介者や、人に危害を加える可