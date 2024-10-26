[10.26 国際親善試合 日本女子 4-0 韓国女子]自らゴールを決め、再スタートを白星で飾った。日本女子代表(なでしこジャパン)MF谷川萌々子(ローゼンゴード)は後半から出場し、後半11分にチーム4点目をマーク。「チームとしてしっかり勝ち切れて終わることができたのはよかった」と笑顔を見せた。パリオリンピック後初の公式戦はベンチから見守った。前半で3得点を決めると、ハーフタイムで交代指示。「ノリさん(佐々木則夫監督